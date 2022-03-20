Сегодня я особенно хочу поблагодарить наших коммунальщиков, которые отмечают профессиональный праздник. Ежедневно вы выходите на работу, несмотря на обстрелы и риск. Вывозите мусор, аварийные бригады ликвидируют повреждения сетей. Вы убираете улицы столицы. Приятно их видеть, даже в такое время, ухоженными. У киевлян есть свет, тепло, вода. Жители города это видят и благодарны вам! Спасибо за вашу работу!

– сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что все предприятия критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города работают. И поблагодарил всех, кто помогает обеспечивать жизнедеятельность столицы и поддерживать социально уязвимые категории киевлян. Волонтерам, работникам государственных предприятий и бизнеса.

"Я хочу поблагодарить всех и каждого в отдельности. Только вместе мы выстоим!"- подчеркнул мэр Киева.

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается ежегодно в Украине в третье воскресенье марта.