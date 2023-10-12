Об этом Виталий Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

"Встретился с директором американской неправительственной организации Международный Республиканский Институт (IRI) в Украине Майклом Дракманом и старшим региональным директором по Евразии IRI Стивеном Никсом. Обсудили ситуацию в Украине и в Киеве. В частности, также вопросы местного самоуправления и усилия общин в контексте вызовов, которые предстали перед ними накануне сложной зимы", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что американские партнеры подтвердили поддержку борьбы Украины Соединенными Штатами и заверили, что продолжат делать все, чтобы эта поддержка не ослаблялась со стороны всех политических сил США.



Кличко встретился с руководством американской неправительственной организации IRI / Фото пресс-службы КГГА

Кличко подчеркнул, что Международный Республиканский Институт продолжает дело известного американского сенатора, великого друга Украины, последние 25 лет своей жизни возглавлявшего эту организацию. Маккейн многое сделал для содействия и поддержки демократических преобразований в Украине, внедрения необходимых реформ. Также поддерживал Украину в ее противостоянии российской агрессии, возглавлял работу Сената США по помощи Украине и введении санкций против России в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко принял участие в саммите Института Стерна Стюарта в Германии как один из ключевых спикеров и говорил об усилении поддержки Украины и важности реформ. Также Кличко встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом и обсудил обеспечение Украины дальнобойным оружием.