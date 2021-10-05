Кличко объяснил, что такая неприязнь к проекту связана с шутками о нем. Мол, комики еще с 2015 года выставляют мэра с плохой стороны.
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Кличко: Это сложно назвать шутками
"Для того, чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко", – отметил он.
Впрочем, это и шутками назвать сложно,
– подчеркнул Кличко.
Несмотря ни на что, мэр заверил, что к любым шуткам относится спокойно, даже если не соглашается.
"Но личного конфликта у меня нет", – заметил мэр.
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Звонки на Банковую были
Кличко не возразил, что действительно звонил в Офис Президента. Однако это было исключительно по рабочим вопросам.
"Коммуникация необходима, у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева. Не будем забывать, что это столица – один из ключевых регионов в стране", – объяснил мэр.