Ритуальных звонков в США не хотят, – Климкин о разговоре Байдена – Зеленского
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в США не хотят "ритуальных" звонков Джо Байдена к Владимиру Зеленскому, а лишь четкие и конкретные. Вскоре такой разговор лидеров стран состоится.
Источник:"Право на власть"
Климкин подчеркнул, что звонок Байдена к Зеленскому как символ является очень важным. И американцы очень четко это понимают.
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Формат разговора Байдена – Зеленского
Они (США – 24 канал) показывают: для нас важен символ и для нас важен смысл. И символ будет, когда будет толчок для того, чтобы двигаться дальше,
– отметил экс-глава МИД.
Климкин убежден, что для американской стороны телефонный разговор Байдена и Зеленского должен быть не просто формальностью, а иметь четкий смысл.
По его словам, уже вскоре такой звонок все же состоится. "То есть это не желание отсечь звонок или что-то такое – это желание сказать, что ритуальных звонков, символических, где будет сказано "окей, поздравляю с избранием, мы будем дружить" не будет, – добавил бывший министр.
Он подытожил, что США хочет четкую реальную беседу 2 лидеров.
Предстоящий разговор Зеленского и Байдена: что известно
- В Украине надеялись, что Байден позвонит Зеленскому в течение нескольких месяцев после инаугурации, однако этого до сих пор не произошло.
- В МИД уже обсуждали обстоятельства для предстоящего первого разговора президентов, однако пока без конкретных дат.
- The Washington Post писало, что администрация президента Байдена пытается побудить Зеленского бороться с коррупцией в Украине, поэтому затягивает с разговором.
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