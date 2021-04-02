Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в США не хотят "ритуальных" звонков Джо Байдена к Владимиру Зеленскому, а лишь четкие и конкретные. Вскоре такой разговор лидеров стран состоится.

Климкин подчеркнул, что звонок Байдена к Зеленскому как символ является очень важным. И американцы очень четко это понимают.

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Формат разговора Байдена – Зеленского

Они (США – 24 канал) показывают: для нас важен символ и для нас важен смысл. И символ будет, когда будет толчок для того, чтобы двигаться дальше,

– отметил экс-глава МИД.

Климкин убежден, что для американской стороны телефонный разговор Байдена и Зеленского должен быть не просто формальностью, а иметь четкий смысл.

По его словам, уже вскоре такой звонок все же состоится. "То есть это не желание отсечь звонок или что-то такое – это желание сказать, что ритуальных звонков, символических, где будет сказано "окей, поздравляю с избранием, мы будем дружить" не будет, – добавил бывший министр.

Он подытожил, что США хочет четкую реальную беседу 2 лидеров.

Предстоящий разговор Зеленского и Байдена: что известно