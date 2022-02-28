По словам Подоляка, быстрое лишение России этого преимущества с помощью международных партнеров Украины способно переломить ход наземных операций.
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С закрытым небом наши военные могут нанести вред как пехотным, так и бронетанковым силам оккупанта.
Отметим, что с начала циничного вторжения фашистов украинцы призывают НАТО "закрыть" небо от самолетов, ракет, вертолетов. Для этого Альянс должен разместить свою технику так, чтобы все наше воздушное пространство было в зоне ее действия. "Внизу мы точно справимся", – отмечают украинцы.
Украинцы запустили флешмоб в сети с призывом к НАТО / Фейсбук Oksana Haptyanova
Между тем воздушное пространство Евросоюза уже недоступно для России: небо для авиакомпаний агрессора закрыли 32 страны.
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