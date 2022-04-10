Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 каналу.

К теме Освобождение Крыма и Донбасса будет стоить Украине жизни 15 тысяч военных, – Арестович

По его словам, в Украине сегодня самое опасное направление – это Изюм на Харьковщине. Там российские войска будут пытаться окружить ВСУ в зоне ООС.

Это будет ключевым моментом всей обороны на Донбассе. Если мы выстоим и не дадим окружить ООС, то все попытки РФ будут разбиты о наших ВСУ,

– подчеркнул Жданов.

Эксперт предположил, что если оккупантам удастся это сделать, то дальше ситуация может развиваться в не совсем хорошем для нас контексте.

Сколько сил Россия бросает на Донбасс? На это военный эксперт ответил, что Россия может подготовить до 20-ти батальонно-тактических групп, это примерно 20 тысяч военных. Они их комплектуют и пытаются перекинуть сюда.

"Но судя по тому, что они заводят отдельными группами, у них не очень получается восстанавливать боеспособность армии РФ. Кроме того, там не хватает живой силы и есть проблемы с техникой и вооружением", – добавил Олег Жданов.

По его словам, в Украину зашло 12 километров колонны, это где-то зашло 3 батальона. "Они разделились на 3 колонны и пошли в три разных стороны. Сейчас одну из них мы уже уничтожили", – сказал эксперт.

Жданов о втором наступлении России: Смена командующего не поможет



До слова, російські військові готуються до масштабного наступу на Донбасі. Окупанти вже найближчим часом почнуть активне бомбардування, вони просто будуть все знищувати та робити те ж, що зараз відбувається з Маріуполем.