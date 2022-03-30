Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко. Как он отметил, возле границ Украины Россия продолжает накапливать военную технику, которую хочет привлечь для войны.

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Киев – главная цель

Угроза прежде всего для Востока Украины. Однако продолжаю подчеркивать, что ключевым для них все равно остается Киев,

– заявил Денисенко.

По его словам, заявление россиян о том, что они якобы выполнили первый этап "спецоперации", а сейчас сосредоточатся на "освобождении" Донбасса – на самом деле не более чем очковтирательство. Поэтому украинцы должны продолжать воевать на всех фронтах, поскольку другого варианта нет.

Кстати, захватчики снимают часть сил и средств с Черниговского и Киевского направлений и перебрасывают их на Донбасс. Военный эксперт предположил, что они собирают там "железный кулак", чтобы нанести Украине еще один удар.

Денисенко рассказал о ключевом вопросе захватчиков: смотрите видео