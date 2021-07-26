Информацию об этом происшествии подтвердили в полиции Днепра в комментарии журналистам 24 канала. Инцидент произошел ночью 25 июля.

Другой случай В Киеве возле ночного клуба произошла массовая драка со стрельбой: фото

Потерпевших били втроем

Правоохранители начали расследование драки. Уже открыли уголовное производство и пытаются установить обстоятельства произошедшего. Также выясняют личности участников конфликта и их количество.

На видео инцидента видно, что нападавших было 3. Один из них стоял впереди пострадавших, другие – позади.

Когда началась драка, ее участники разошлись в разные стороны. Впоследствии пострадавшие упали и в заведении включили свет.

Телеграмм "Днепр сейчас" пишет, что, вероятнее всего, удары наносили кастетом. Об этом свидетельствует ровный скол зубов у избитого.

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Охрана не вмешивалась

По словам отца одного из пострадавших, ни охрана, ни администрация заведения не сделали ничего, чтобы остановить драку. Они подошли уже тогда, когда мужчины лежали на полу.

Журналисты 24 канала пытались позвонить в Bartolomeo. Однако там сказали, что не будут комментировать это происшествие.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Если виновных найдут, им грозит штраф до 850 гривен.

Также эти люди могут получить до 200 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Обратите внимание! 19 мая в одесском клубе Vanity произошла массовая драка. В ней было более 10 участников. Они били посуду и перепрыгивали через столы. Позже в сети опубликовали видео этого момента.