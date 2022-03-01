Телеграм-канал, который транслирует самые свежие новости с места событий в Харькове, сообщил, что после мощного ракетного удара возле Харьковской ОГА уже успели восстановить клумбу с Гербом Украины.
Символика Украины сейчас как никогда важна для граждан и для четкого выражения городской общественной позиции.
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Полный текст сообщения:
Клумбу с Гербом Украины возле здания ХОГА уже восстановили.
Все будет Украина!