Телеграм-канал, который транслирует самые свежие новости с места событий в Харькове, сообщил, что после мощного ракетного удара возле Харьковской ОГА уже успели восстановить клумбу с Гербом Украины.

Символика Украины сейчас как никогда важна для граждан и для четкого выражения городской общественной позиции.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Полный текст сообщения:

Клумбу с Гербом Украины возле здания ХОГА уже восстановили.

Все будет Украина!