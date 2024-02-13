Второй год подряд КМDШ, входящая в ТОП лучших учреждений среднего образования в стране, проводит открытый конкурс на получение грантов. Для детей, которые на сегодня не являются учениками сети, существует два типа грантов:

1. Программа "Первые шаги". Предусматривает один год обучения для школьников 7 – 9 классов и скидку на образовательные услуги в размере 25 – 75% от годовой стоимости обучения.

2. Программа "Выпускник". Рассчитана на два учебных года для старшеклассников – учеников 10 – 11 классов. Возможная скидка на обучение составляет от 25% до полного покрытия стоимости обучения.



КМDШ проводит конкурс для получения грантов / Фото КМDШ

Конкурсный отбор на грантовую программу будет проходить в три этапа:

Оценка качества знаний по украинскому / английскому языкам и математике Проверка соответствия кандидатов требованиям программ, изучение портфолио и достижений Самопрезентация кандидатов перед конкурсной комиссией.

После определяются и объявляются победители, а также присуждается размер скидки на обучение.

Мы начали эту программу в прошлом году, чтобы дети, которые стремятся получать знания, могли это делать несмотря на любые обстоятельства. Это наш вклад в будущее нашего государства и общественный долг. В 2023 году гранты получили 29 детей. Убежден, что и нынешние гранты станут первым шагом к осуществлению желаний и планов талантливых детей,

– говорит основатель сети частных образовательных учреждений КМDШ Владимир Козленко.

Зарегистрироваться на желаемую программу можно по ссылке до 31 марта 2024 года.

КМDШ ВСЕСВІТ – сеть частных лицензированных школ, которая 12 лет работает в Украине и внедряет и развивает прогрессивные офлайн- и онлайн-проекты в соответствии с запросами родителей и учеников. В сеть КМDШ Вселенная входят: три школы полного дня (Голосеев, Осокорки, STEAM), КМDШ online, садик и начальная школа Sense, садик и начальная школа Clever kids, лицей Гранд.