Журналисты Reuters отметили, что относительно "важных новостей" СМИ КНДР дополнительных деталей не предоставили. Известно лишь, что во время партийной встречи лично председательствовал северокорейский лидер.

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В КНДР говорили о "важных новостях" от партийной верхушки

В сообщении, опубликованном в воскресенье утром, северокорейское информационное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын произнес речь, посвященную второй половине 2024 года в Корейской Народно-Демократической Республике во время партийного собрания. Сообщается, что речь была сосредоточена на "отклонениях", препятствующих стабильному экономическому развитию страны. В то же время агентство KCNA не предоставило дальнейших подробностей относительно содержания речи Кима.

Эта партийная встреча в КНДР состоялась после саммита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Тогда диктаторы подписали соглашение, которое содержит обязательства о взаимной обороне в случае нападения на одну из стран.

Представитель Министерства объединения Южной Кореи, ответственного за управление межкорейскими отношениями, заявил, что не может предоставить дальнейших комментариев относительно недавнего сообщения KCNA о "важных новостях".

КНДР обвинила в сотрудничестве Японию, США и Южную Корею

Журналисты Reuters, со ссылкой на государственные СМИ КНДР, также пишут, что Северная Корея раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов, проведенные в этом месяце. Так, в Пхеньяне заявили, что такие учения показывают, что отношения между тремя странами переросли в "азиатскую версию НАТО".

Известно, что 27 июня США, Южная Корея и Япония начали широкомасштабные совместные военные учения под названием "Freedom Edge" с привлечением военно-морских эсминцев, истребителей и атомного американского авианосца "Теодор Рузвельт", направленные на усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак.

Учения были разработаны на трехстороннем саммите в Кэмп-Дэвиде в 2023 году для укрепления военного сотрудничества на фоне напряженности на Корейском полуострове из-за испытания оружия Северной Кореей.

В министерстве иностранных дел Северной Кореи сообщили, что Пхеньян "не будет игнорировать укрепление военного блока во главе с США и их союзниками" и "защитит региональный мир агрессивным и подавляющим ответом".

В министерстве также заявили, что Вашингтон продолжает свои усилия по "присоединению Южной Кореи и Японии к НАТО", добавив, что "попытки Южной Кореи поставлять оружие Украине является одним из примеров этих усилий".