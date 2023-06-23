Залужный согласовал написание такой книги. Об этом Долгоновская сообщила в интервью изданию "Новинарня".

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"Он сначала сказал: "Нечем чем заняться. Лучше поспи". Но потом: "Хорошо, пиши". Думаю, в будущем Валерий Федорович будет такой "рок-звездой" всех военных академий мира. Это колоссальный опыт. И это такой набор его личных качеств, которые позволяют быть тем, кем он есть. Действительно целостной личностью", – рассказывает Долгоновская.

По ее словам, Залужный – безоговорочный авторитет для иностранных коллег. К нему относятся с восхищением. А в его лице – и ко всем Вооруженным силам Украины. А в жизни он очень добрый и скромный человек.

Валерий Федорович действительно добрый, открытый, дружелюбный, с классным чувством юмора. Человек, который поддерживает, доверяет, дает много возможностей для работы, много свободы, и одновременно это означает много ответственности. Но не дай Бог подвести… Неохотно дает комментарии или общается с прессой. "Ну, пожалуйста, вы – историческая фигура". – "Я просто делаю свою работу". Он страшно скромный, хоть и очень популярный,

– рассказывает бывшая советница Залужного.

Она также делится воспоминаниями о Залужном в первые дни полномасштабного российского вторжения.

"Он действовал очень уверенно, доклады заслушивал, приказы отдавал очень четко. Не было никакой растерянности, излишних эмоций. Помню, к вечеру принесли чай в большом термосе и бутерброды. Они машинально брали, даже не поворачивая головы. Не отвлекались ни на что. Первые трое суток он вообще не спал. Потом они начали дежурить: он, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала – 24 Канал) и Мойсюк (Евгений Мойсюк – заместитель Главкома – 24 Канал)), пока кто-то на пару часов "выключался", – вспоминает Людмила.



Людмила Долгоновская работала советницей по стратегическим коммуникациям Валерия Залужного / Фото "Новинарня"

По ее словам, Залужный всегда говорит, что не следует недооценивать врага, и в то же время – что врага нужно уничтожать. К планированию операций подходит с холодной головой, без ненависти и ярости, и просчитывает все так, чтобы сохранить как можно больше жизней наших военных.

"Это железо, которое не гнется, закаленное. Сталь. Но это железо не холодное, а теплое. Он – человек высокого интеллекта. У него по всем вопросам есть позиция – по вопросам развития ВСУ, безопасности Украины в целом. Запросы по оружию обоснованы с большим пониманием приоритетности, аргументов, почему, как мы это применим. Анализ военных операций с точки зрения будущего военной науки", – отмечает экс-советница Главкома.

Людмила Довгоновская работала советницей по стратегическим коммуникациям Валерия Залужного с момента его назначения Главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года до 1 марта 2023 года.