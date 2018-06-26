Князев рассказал о ситуации с преступностью в Украине

В последнее время в Украине существенно уменьшилась преступность благодаря работе новой Нацполиции, правда идеальных показателей, как, к примеру, в Швеции пока нет.

Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире телеканала ICTV.

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"Омоложение кадров Национальной полиции. Соответственно, мы сейчас имеем работу Нацполиции, где нам не стыдно сказать, что мы уменьшили преступность на улице, что мы уменьшили уголовную преступность, что мы уменьшаем насильственную преступность, что мы соответственно реагируем из тех средств, что мы имеем, на резонансные преступления, и поэтому уровень доверия общества к полиции также видно открыто", – отметил он.

В то же время главный полицейский Украины подчеркнул, что пока нельзя сказать, что "у нас – идеальная история, как в Норвегии или в Швеции, но мы к этому постоянно очень широкими шагами идем".

Напомним, недавно в Министерстве внутренних дел презентовали мобильное приложение, с помощью которого пользователь может оценить качество работы полицейского.