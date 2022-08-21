Соответствующую информацию глава Харьковской ОВО опубликовал вечером 20 августа. Изменения комендантского часа будут действовать до 25 августа.

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В Харьковской области изменят время комендантского часа

Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 часов следующего дня,

– написал глава Харьковской ОВА.

Также он сообщил, что в День Независимости комендантский час продлится 36 часов: "В течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа".

Олег Синегубов попросил с пониманием отнестись к подобным мероприятиям и подготовиться быть дома и укрытиях в течение этого времени. Глава Харьковской областной администрации уточнил, что во время комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Вместо этого нужно находиться дома, а во время тревоги переходить в укрытие гражданской защиты.

"День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", – пояснил свою позицию Олег Синегубов.

Комендантский час в Украине: последние новости

С начала полномасштабной войны в Украине начали вводить комендантский час. Он эффективен для безопасности граждан и поиска диверсантов.

Верховная Рада Украины еще в июле сообщала, что хочет ввести штрафы за нарушение комендантского часа.

Тогда Верховная Рада предлагала ввести штрафы от 510 до 850 гривен. При повторном нарушении – от 1700 до 3400 гривен. Составлять протокол в нарушение в случае введения изменений могла только полиция.

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