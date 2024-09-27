Об этом сообщила заместитель мэра Киева Марина Хонда, которую цитирует сайт КГГА.

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"Киев пытается поддерживать жителей в это непростое военное время, поэтому регулярно по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко проводим выплаты к государственным праздникам и знаковым событиям. Ко Дню защитников и защитниц Украины материальную помощь в размере от 1 200 до 2 500 гривен получат почти 59 тысяч жителей столицы", – отметила Марина Хонда.

По ее словам, общая сумма выплат составит почти 78,5 миллиона гривен. Средства автоматически перечислят тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживает в столице.

Так, финансовую помощь получат киевляне, которые являются лицами с инвалидностью I, II и III группы вследствие войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что по инициативе Кличко столица дополнительно к государственным выплатам будет выплачивать киевлянам, которые получили ранения, защищая Украину, одноразовую помощь в сумме 45 000 гривен. Соответствующее решение Киевсовет принял 19 сентября.