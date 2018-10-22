Коалиция США авиаударами атаковала Сирию: десятки погибших
Коалиция под руководством США 21 октября заявила, что атаковала мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу, и уничтожила боевиков в Восточной Сирии.
Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате воздушных атак 19 – 20 октября в селе Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, из них – 10 детей.
Читайте также: Вашингтон готовит новые санкции против компаний России: известные детали
По информации британских наблюдателей, многие из них были иракскими родственниками боевиков "Исламского государства". Удары коалиции попали в мечеть и дома. Было ликвидировано 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы.
В МИД Сирии заявили, что коалиционные самолеты "совершили преступление", из-за которого погибло по меньшей мере 62 мирных жителей в Аль-Суса и соседней провинции Дейр-эз-Зор.
Коалиция под руководством США 21 октября заявила, что атаковала мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу.
Напомним, недавно российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Среди прочего говорили о возможном открытии авиасообщения между полуостровом и Сирией.