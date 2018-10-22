Коалиция США авиаударами атаковала Сирию: десятки погибших

Коалиция под руководством США 21 октября заявила, что атаковала мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу, и уничтожила боевиков в Восточной Сирии.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате воздушных атак 19 – 20 октября в селе Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, из них – 10 детей.

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По информации британских наблюдателей, многие из них были иракскими родственниками боевиков "Исламского государства". Удары коалиции попали в мечеть и дома. Было ликвидировано 22 джихадистов вокруг реки Евфрат у иракской границы.

В МИД Сирии заявили, что коалиционные самолеты "совершили преступление", из-за которого погибло по меньшей мере 62 мирных жителей в Аль-Суса и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Коалиция под руководством США 21 октября заявила, что атаковала мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу.

#SOHR The International Coalition carries out 2 massacres in the recent 24 hours in a town in the east of #Deir_Ezzor which claimed the lives of 46 citizens and members of the #Islamic_State_organizationhttps://t.co/nYNLmBTWQO — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) 19 жовтня 2018 р.

This is the tomb of Khalid-bin-Waleed (may Allah be pleased with him), the companion of the Prophet (ﷺ) and the greatest Muslim general to have lived.



He is buried in a corner of this mosque in Homs which has now been partially destroyed in the ongoing civil war in Syria. pic.twitter.com/TgmRloD51c — IslamicLandmarks.com (@IslamicLandmark) 22 жовтня 2018 р.

Напомним, недавно российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Среди прочего говорили о возможном открытии авиасообщения между полуостровом и Сирией.