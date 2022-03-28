Для государств не особенно важно, что это может уничтожить Украину. Об этом президент заявил в интервью.

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У каждого разные интересы. На Западе есть те, кто не против продолжительной войны, потому что это значило бы истощение России, даже если это означает гибель Украины ценой украинских жизней. Это, безусловно, отвечает интересам некоторых стран,

– сказал Зеленский.

В то же время, для других стран было бы лучше, если бы война закончилась быстро. Все потому, что российский рынок велик и теперь от него страдает их экономика.

"Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Другие действительно богатые страны признают нацизм в России и непременно хотят, чтобы Украина победила. И еще есть другие страны, меньшие страны, которые нас полностью поддерживают, но это более либеральные государства, которые занимаются гуманитарными вопросами", – отметил президент.

Эти страны считают, что на первом месте человеческие жизни, поэтому война должна завершиться как можно скорее.

Отношение Германии и Великобритании к войне

Германия, по словам Зеленского, пытается быть сбалансированной. У нее длительные отношения с Россией, поэтому она смотрит на ситуацию через призму экономики. Германия пытается приспособиться к развивающейся ситуации. Берлин также смотрит, как ситуация влияет на их собственную страну. Президент считает, что сегодня Германия ошибается.

В то же время, Великобритания однозначно на стороне Украины. Она не балансирует, а хочет, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла. Впрочем, Зеленский отметил, что не готов сказать, хочет ли Лондон, чтобы война затянулась или нет.