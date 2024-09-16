О погроме в кафе Black honey на Галицкой сообщил ее владелец Лука Карпюк. По его словам, инцидент произошел около 01:00.

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Погром в кафе

Хозяин заведения объяснил, что злоумышленник проник в здание путем взлома и разбития дверей, а после "начал крушить все, что видел".

В результате разбиты почти все стеклянные витрины, практически вся посуда, уничтожено несколько единиц оборудования и инвентаря, повреждены светильники и некоторая мебель, уничтожено или подлежит утилизации определенное количество товара,

– подытожил Карпюк.

Предварительно, прямые убытки составили не менее полумиллиона гривен.

Харьковчанин разбил кафе во Львове / Фото Лука Карпюк

Что известно о нападавшем

В комментарии ZAXID.NET Алексей Мигалин, начальник пультовой охраны компании "Эфорт", рассказал, что после того, как злоумышленник пробрался в кафе, среагировала сигнализация. Почти через две минуты на вызов прибыли охранники, которые задержали мужчину и вызвали полицию.

Правоохранители подтвердили сообщение. Там уточнили, что задержанным оказался 28-летний житель Харьковщины. В полиции открыли производство по факту хулиганства.

К слову, в Хмельницкой области мужчина расстрелял служебные автомобили полиции из автомата Калашникова, выпустив 60 патронов.