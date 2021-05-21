Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, летняя погода будет радовать преимущественно жителей Восточной и Южной Украины.

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Погода на Востоке и юге

В этих регионах 22 мая столбики термометров максимально покажут +24...+26. Но уже на следующий день температура воздуха прогреется до +27...+29 градусов. Там солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, но осадков не будет. Теплее всего будет на:

Луганщине,

Донетчине,

Запорожье.

Какова ситуация в других регионах Украины.

Немного прохладнее будет в центральных и северных областях нашей страны. Тогда как на Западной Украине о жаре вообще речи не идет. Более того, если 22 мая грозы и ливни отступят, то 23 мая – снова надо будет носить зонтики. Холоднее всего 23 мая будет в:

Волынской области,

Львовской области,

Ровненской области.

Там столбики термометров покажут лишь +17...+ 19 градусов, а небо весь день будет затянуто облаками. В целом, по прогнозу синоптиков, грозы и ливни 23 мая будут в западных, а также части северных и центральных областей.



Какой будет погода 22 мая / Фото Укргидрометцентра



Прогноз погоды на 23 мая / Фото Укргидрометцентра

Добавим, что в течение последних дней в Украине бушевал циклон, который и принес похолодание. Из-за сложных погодных условий спасателям даже пришлось объявить штормовое предупреждение.

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