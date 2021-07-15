Как пояснил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью, COVID-статистика Украины выглядит "многообещающие".

Важно Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз

Может ли Украина ждать открытия границ с ЕС

Шефчович констатировал, что цифры указывают на положительное решение об открытии границ для Украины и признании наших COVID-сертификатов.

Я считаю, что положительное решение – это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна,

– отметил вице-президент Еврокомиссии.

Добавим, что 14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд. Ранее Европа разрешила въезд гражданам Молдовы, Армении и Азербайджана.

Будут ли признавать ЕС украинские COVID-сертификаты

Он также рассказал, что украинский COVID-сертификат имеет такой же вид, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня поразило то, что у него в смартфоне сертификат COVID, который точно такой же, как у меня", – сообщил политик.

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В то же время его поразило, что в смартфоне украинского премьера было еще немало документов, в частности:

свидетельство о рождении,

водительские права,

вид на жительство.

Шефчович остался удивлен функционалом приложения "Дия" и порекомендовал государствам-членам ЕС сделать свой аналог украинского приложения.