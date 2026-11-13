ЕС обсудит финансовые потребности Украины на следующий год: Кошта назвал дату

Об этом президент Европейского совета Антониу Кошта заявил на пресс-конференции в Дублине после неформального саммита лидеров блока.

Adv

популярные видео

Когда ЕС обсудит финансовые потребности Украины?

Европейская Рада рассмотрит потребности Украины в финансировании на следующем заседании, которое состоится 26–27 ноября.

По словам Кошты, одним из самых насущных приоритетов ЕС остается оказание Украине необходимой финансовой и военной помощи. Также Евросоюз продолжает поддерживать движение Украины к членству в объединении.

Именно поэтому на следующем заседании Европейской Рады, которое состоится 26–27 ноября, мы обсудим финансовые потребности Украины на следующий год и последующий период, опираясь на будущие предложения Европейской комиссии– добавил президент Евросовета.

Напомним, Европейский Союз должен согласовать механизм механизм выделения Украине 45 миллиардов евро до Рождества. Эти средства должны покрыть около двух третей бюджетного дефицита Украины на следующий год, который оценивается в 70 миллиардов евро.

Реклама

В то же время переговоры могут осложниться из-за позиции Германии и Нидерландов, которые предлагают увязать выделение средств с согласованием семилетнего бюджета ЕС. Финляндия и Польша опасаются, что такой подход может помешать достичь соглашения по обоим вопросам.

Польский министр по делам Европы Игнаций Немчицкий отметил, что в таком случае Евросоюз рискует не согласовать ни бюджет, ни финансирование Украины. В то же время европейские политики стремятся принять ключевые решения до конца года, поскольку приближение выборов в странах ЕС может затруднить дальнейшие договоренности.