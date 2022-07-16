Так, в прошлом году доля российского газа составляла 40%, сейчас – 20%. Об этом 24 каналу сказал генеральный директор ООО Оператор ГТС Сергей Макогон.

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По его словам, в мире есть LNG-газ. Однако в Европе нужно строить дополнительные LNG-терминалы. "В основном это Германия, Польша, Греция. На это нужно 2 – 4 года", – сказал он. Газотранспортная система в Европе построена, она достаточно мощна и может перераспределять значительные объемы газа.

По мнению Макогона, уже начался необратимый процесс по прекращению использования российского газа.

Европа умеет учиться на своих ошибках. Я считаю, что полный отказ от российского газа возможен за 3 – 4 года,

– считает генеральный директор ООО Оператор ГТС.

Какие есть пути отказа

В настоящее время обсуждается несколько механизмов – эмбарго, специальный налог и ограничение цены на нефть и газ.

"Одна из вариаций состоит в том, что средства за нефть или газ собираются на специальном счете. Из них незначительная часть идет стране-агрессору, а большая часть – возвращается как репарации пострадавшим от агрессии странам".

Известно, что россия получает около 1 миллиарда долларов в день за продажу газа. Именно поэтому необходимо прорабатывать разные пути уменьшения дохода россиян от голубого топлива и пытаться полностью отказаться от ресурса страны-агрессора. Это позволит существенно ударить по российской экономике, а также передать значительную часть средств на восстановление Украины.

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