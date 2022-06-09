Все "не так"

Никто не гордится "сыначкой", никто не клянется дождаться, никто не поднимает повыше "детеныша".

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Наш строй рекрутов стоит как умеет – с неправильной осанкой, локтями в разные стороны, а синие женские кроссовочки вообще могут убить видавшего виды сержанта одним видом.

Держащие строй / фото автора

Но это искренне

В полевых условиях. И большая часть не принимавших до сих пор Присяги на верность Украинскому Народу – уже была под огнем. Просто наконец дошли руки.

И несмотря на весь показной скепсис, их голоса начинают дрожать, горло – перехватывать, а глаза – наполняться внутренним огнем. Потому что одно дело – принимать Присягу как протокольное мероприятие. Другое – "присягать никогда не изменить украинскому народу", когда небо пылает, а враг топчет родную землю.

Военного характера, собратья и сестры. Передовые подразделения 48-го отдельного стрелкового батальона уже снова на фронте.