Об этом 24 канала рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. Он также отметил, что гречка может подорожать максимум на 20%.

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Цена на жизненно важные продукты на украинцев должна стабилизироваться с осени до начала следующего года.

К сожалению, никто не сможет дать вам прогноз по цене гречихи, но ориентиром на эту цену будет ситуация в сентябре. А уже в сентябре цена будет ниже, ориентировочно на 10-20%.

– заверил Томич.

По словам эксперта, в сентябре-октябре начинается жатва, гречку будут собирать почти постоянно, поэтому будет немного легче.

Директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой объяснил, что 50% гречихи поступало с российского рынка. Поскольку сейчас он отрезан, то Украина использует свои запасы, которые очень ограничены. Поэтому в ближайшее время ожидают подорожание этого продукта вплоть до 100 гривен .

Уже несколько дней в нашем государстве фиксируют и дефицит соли – ее вообще нет на прилавках, или цена – просто космическая.

Такая ситуация сложилась потому, что 90% соли в нашем государстве производило предприятие "Артемсоль" в Донецкой области. Месяц назад производитель прекратил свою деятельность – из-за постоянных обстрелов кафиров.

Добывают соль еще в двух месторождениях – Солотвинском в Закарпатье и в Дрогобычской солеварне. Однако первое из-за наводнения значительно иссякло, поэтому солеварня в Дрогобыче значительно увеличила свои мощности .

После остановки работы в апреле крупнейшего в Европе завода по производству соли "Артемсоль", которое находится в Донецкой области, в Украине возник ажиотаж и дефицит этого товара. Фактически единственным производителем соли в Украине стала Дрогобычская солеварня. Сейчас она работает в полную мощь, чтобы обеспечить украинцев своей продукцией.

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Дрогобычский завод планирует увеличить производство соли на 20 тонн в месяц. Но отмечается, что этого объема не хватит даже Львовской области.

Способ производства соли в Дрогобычской солеварне отличается от традиционной добычи, как это было в Соледаре. На заводе из недр земли специальными машинами выкачивают соляную рапу. Впоследствии его вываривают на дровах в специальных ваннах – панвах. Отмечается, что этот процесс сложнее и дороже. В результате чего и стоимость дрогобычской соли почти вдвое превышала цену товара "Артемсоли".

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