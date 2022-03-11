Об этом в эфире 24 канала сообщил военный, народный депутат и командир роты "киборгов" Андрей Шараскин. По его словам, военную операцию по освобождению этих населенных пунктов продолжают активно разрабатывать.

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Кто привлечен к операции

Шараскин отметил, что в операции отдельно действует штаб обороны Киева под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского. Они профессионально отрабатывают задачи, чтобы выбить и откинуть вражеские войска.

К операции привлечен штаб обороны Киева под руководством Сырского / Фото ВСУ

В то же время, как отметил военный, продолжается непосредственное взаимодействие с Генеральным штабом ВСУ. Оно происходит на очень высоком уровне, и в последнюю неделю показало свою эффективность.

Отработка по ним (российским оккупантам – 24 канал) осуществляется и силами специальных операций, и военными подразделениями. Поэтому когда их выловим и уничтожим – это только вопрос времени,

– заявил Шараскин.

Основные базы противника

Военный также отметил, что основные базы противника расположены севернее – в районе Чернобыльской АЭС, окрестностях и селах поблизости. Отмечается, что оттуда и вытягивают основные силы и средства.

"По состоянию на данный момент – они не закрепились, но их техника есть в Гостомеле, Буче, частично в Ворзеле", – добавил Шараскин.

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