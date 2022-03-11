Об этом в эфире 24 канала сообщил военный, народный депутат и командир роты "киборгов" Андрей Шараскин. По его словам, военную операцию по освобождению этих населенных пунктов продолжают активно разрабатывать.
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Кто привлечен к операции
Шараскин отметил, что в операции отдельно действует штаб обороны Киева под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала-полковника Александра Сырского. Они профессионально отрабатывают задачи, чтобы выбить и откинуть вражеские войска.
К операции привлечен штаб обороны Киева под руководством Сырского / Фото ВСУ
В то же время, как отметил военный, продолжается непосредственное взаимодействие с Генеральным штабом ВСУ. Оно происходит на очень высоком уровне, и в последнюю неделю показало свою эффективность.
Отработка по ним (российским оккупантам – 24 канал) осуществляется и силами специальных операций, и военными подразделениями. Поэтому когда их выловим и уничтожим – это только вопрос времени,
– заявил Шараскин.
Основные базы противника
Военный также отметил, что основные базы противника расположены севернее – в районе Чернобыльской АЭС, окрестностях и селах поблизости. Отмечается, что оттуда и вытягивают основные силы и средства.
"По состоянию на данный момент – они не закрепились, но их техника есть в Гостомеле, Буче, частично в Ворзеле", – добавил Шараскин.
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