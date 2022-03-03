В обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам не нужна гуманитарка от России, передает 24 канал.

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К украинцам уже едет настоящая гуманитарная помощь

Он отметил, что российские власти выходят и рассказывают "своим пропагандистам, что собираются послать в Украину так называемые гуманитарные колонны".

Запомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают – вам нечем спасаться,

– подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что во всех регионах Украины, обожженных войной, граждане получают все необходимое. А настоящие, украинские, гуманитарные грузы отправляются в путь.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского: