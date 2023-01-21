В Минцифре прокомментировали 24 Канала нововведение и само постановление правительства.

К теме В Минцифре пообещали, что повестки из-за Действия не будут поступать

Подавать сведения о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, это бывшие военные комиссариаты) можно по собственной инициативе через приложение Дия, по декларации места жительства. Это относится как к первичной информации, так и к обновлениям.

Но не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дия. В нашем плане работы пока нет таких задач,

– заверили в Минцифре.

Обратите внимание! Если человек, подпадающий под военный учет, переехал, он должен в 7-дневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через Действие. Также она может обратиться непосредственно в центры комплектования.

Сейчас такие функции в действии еще не работают.

Сроки начала работы нового функционала Дия не указаны в постановлении. Там лишь отмечено, что Минобороны Украины должно определить и установить "механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Действие и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов".

Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дии.

Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений. Как будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины,

– добавили в Минцифры.

Важно. Полный текст материала Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета – читайте по ссылке.