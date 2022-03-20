В частности, глава МВД заявил, что, прежде всего, в погоне за влиянием политические деятели должны не мешать безопасности сектора и Вооруженным силам Украины выполнять свою работу.

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Глава МВД о политических спорах и пути к победе

Монастырский добавил, что сейчас государство объединилось. По его словам, украинцы сплотились как вокруг ВСУ, так и вокруг Верховного Главнокомандующего президента Украины Владимира Зеленского.

Я присоединяюсь к заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Какие могут быть политические споры, когда мы все работаем на победу над врагом?,

– подчеркнул глава ведомства.

По мнению министра, сейчас самый высокий уровень доверия к защитникам Украины и президенту за все годы независимости. Он добавил, что это касается и мира. Монастырский подчеркнул, что украинцы ведут борьбу не только за будущее собственного государства, но и всей Европы и цивилизованного мира.

Поздравления для КОРД

Глава МВД Украины также поздравил бойцов КОРД, заслуги которых отметил президент Украины Владимир Зеленский. Монастырский заявил, что КОРД – это высококлассное спецподразделение Национальной полиции.

Для вас нет невозможного, и вы доказываете это каждый день. Поздравляю вас с высокими государственными наградами. Оставайтесь верными Украине и Украинскому народу, – поздравил министр бойцов КОРД.

Он добавил, что бойцы этого спецподразделения находятся на передовом внутреннем фронте. В частности, они ответственные за следующие задачи:

обнаружение диверсионно-разведывательных групп врага,

выполнение важнейших для правопорядка, общественной безопасности и защиты задач: освобождение заложников, участие в антитеррористических операциях.

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