На это у них есть 9 месяцев. Директор Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксана Сухорукова рассказала в эфире телемарафона, должны ли военнообязанные сами идти на комиссию, пишет 24 Канал.

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Должны ли "ограниченно годные" сами идти на ВВК

Оксана Сухорукова рассказала, что ограниченно годные мужчины призывного возраста в течение 9 месяцев с даты вступления в действие закона должны снова пройти ВВК.

"Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", – рассказала директор Департамента здравоохранения.

По ее словам все будет действовать так:

если военнообязанный стоит на учете в ТЦК, то там есть информация о статусе "ограниченно годный" этого военнообязанного,

ТЦК должен сообщить человеку, когда он должен пройти ВВК, и выдать направление.

В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили обязанность перепройти ВВК на граждан. То есть если к вам не приходит в течение долгого периода времени сообщение от ТЦК, то стоит пойти и обновить свои данные самостоятельно,

– заявила чиновница.

Что известно об отмене статуса "ограниченно годный"

Закон Украины № 3621-IX, который, в частности, отменяет статус "ограниченно годный" вступил в силу 4 мая. Согласно ему, граждане, которые имеют такой статус должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. На это у них есть 9 месяцев. То есть они должны обновить данные до 4 февраля 2025 года.

После повторной военно-врачебной комиссии гражданина, которого признают непригодным, уволят с военной службы, а пригодные продолжат службу. После прохождения ВВК "ограниченно годные" получат один из пяти различных статусов: