Стоит прочесть Народы Европы, не молчите, – Зеленский призвал иностранцев выходить на митинги за Украину
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После циничного нападения России на Украину на страну-агрессорку наложили ряд санкций. В частности, ряд российских банков отключили от SWIFT.
Стоит прочесть Народы Европы, не молчите, – Зеленский призвал иностранцев выходить на митинги за Украину
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