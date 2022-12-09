Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 9 декабря посетил с рабочей поездкой Одесскую область.

Важно Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен: где ситуация со светом самая плохая

Он сказал, что Одесса и Одесский район смогли получить больше благодаря работе наших энергетиков в последние несколько дней. Заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас главная задача – возобновить электроснабжение критической инфраструктуры и бытовых потребителей.

Он отметил, что из-за постоянных ракетных атак России на украинские энергетические объекты по всей территории страны применяются аварийные отключения. Кирилл Тимошенко призвал граждан отнестись к ограничениям с пониманием и заверил, что энергетики работают круглосуточно, чтобы увеличить мощности и дать свет в каждый дом – без отключений.

Наша первая задача – перейти от аварийных отключений к плановым, чтобы каждый гражданин знал, когда не будет электричества. Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем практически по всей стране выйти на такой режим работы. Мы все вместе работаем над этим,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Из-за обстрелов оккупантами критической инфраструктуры ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

Что известно о массированной атаке России