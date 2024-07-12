Отключений будет становиться меньше

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам это зависит от двух факторов: спадет жара и будут задействованы дополнительные мощности.

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В третьей декаде июля действительно станет немного легче. Это будет зависеть от того, или спадет жара. Степень облегчения будет зависеть. Но действительно должно стать немного легче, потому что будут включены дополнительные генерационные мощности в энергосистеме,

– отметил Кудрицкий.

Вышла ли Украина на плато отключений

Глава "Укрэнерго" заверил, что через полторы недели станет легче.

"Будет становиться легче и легче с течением времени. В августе-сентябре, октябре – отключений будет меньше. С единственной оговоркой, что мы не можем прогнозировать атак врага", – добавил Кудрицкий.

По его словам, ситуация в энергосистеме постепенно будет улучшаться.

"Надо еще некоторое время, уже не такое длительное, потерпеть – и мы увидим определенное улучшение ситуации в энергосистеме", – добавил глава "Укрэнерго".