Начав в 2014 году обучать военных первой медицинской помощи как волонтер, за 8 лет Федор Сердюк сумел превратить свою деятельность в успешный бизнес, предоставляющий услуги по управлению безопасностью ведущим промышленным гигантам Украины.

Мотивация предпринимателей, которые привыкли к советской модели управления предприятиями, инвестировать в безопасность очень разная.

"Мы пытаемся продавать услугу так, чтобы сделать ее выгодной, создавать системы, которые более эффективны, когда безопасно, – признается Федор Сердюк. – Кроме того, все чаще сами работники создают запрос на такие услуги и инициируют тренинги по безопасности".

Как считает Федор Сердюк, частный бизнес во многих случаях может значительно эффективнее государства управлять рисками безопасности и их последствиями. Это нормальная мировая практика.

"Я на 90% уверен, что стену на границе с Мексикой строила частная компания, а не солдаты-срочники. Хотя это была геополитическая задача. 50% персонала в Афганистане были частными людьми", – делится наблюдениями Федор Сердюк. – Мне важно, чтобы в Украине и в регионе был инструмент, который позволяет быстро починить какую-то критическую вещь – будь-то пожар в Турции, или история с судном (танкером, который перевернулся вблизи Одессы в 2019 году – ред.). Потому что это всех нас касается".

Однако, по мнению Федора Сердюка, чем дальше, тем меньше способность человечества на глобальном уровне управлять кризисами, поэтому будет увеличиваться роль городов в этом вопросе.

Федор Сердюк является генеральным директором компании FAST, которая консультирует более 130 международных и украинских компаний по безопасности труда и обучает персонал первой медицинской помощи. Среди его клиентов METRO, DTEK, Укргаздобыча. Федор Сердюк был отмечен рейтингом Forbes как один из самых успешных молодых предпринимателей Украины (2020) и Европы (2021).

Напомним, "А что дальше?" – новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума по вопросам безопасности Оксаны Сыроид, который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы неспособности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский форум по вопросам безопасности

Киевская школа экономики

Институт Просвещения

Проект реализовывается при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.