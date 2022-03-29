Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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"Нужно понимать, что референдум будет проведен только тогда, когда Украина перестанет находиться в состоянии войны", – отметил Вениславский.

Это может произойти тогда, когда последний российский солдат покинет пределы территории Украины,

– объяснил он.

Тогда можно будет говорить о возможности проведения референдума, который будет соответствовать и Конституции Украины и международным стандартам. До этого времени это должно быть предметом политических дискуссий и широкого общественного дискурса, считает депутат.

Впрочем, отметил, что любой международный договор должен предусматривать конкретные юридические обязательства и негативные последствия для страны в случае их невыполнения.

Справка. Советник главы Офиса Президента Подоляк отметил, что после референдума будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.