Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 канала.
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"Нужно понимать, что референдум будет проведен только тогда, когда Украина перестанет находиться в состоянии войны", – отметил Вениславский.
Это может произойти тогда, когда последний российский солдат покинет пределы территории Украины,
– объяснил он.
Тогда можно будет говорить о возможности проведения референдума, который будет соответствовать и Конституции Украины и международным стандартам. До этого времени это должно быть предметом политических дискуссий и широкого общественного дискурса, считает депутат.
Впрочем, отметил, что любой международный договор должен предусматривать конкретные юридические обязательства и негативные последствия для страны в случае их невыполнения.