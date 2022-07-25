Историческая справедливость не имеет срока давности

1. Авторы декларации ссылаются на базовые документы ООН: зафиксированное уставом право народов на самоопределение, право на предоставление независимости колониальным странам и народам, право на права коренных народов. Это основательная опора на международное право, что делает процесс понятным международным игрокам.

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2. Авторы документа также ссылаются на декларации о суверенитете, принятые парламентами национальных республик в начале 1990-х, таким образом, привязываясь к процессам, которые были прерваны на 30 лет, но возобновились.

Деколонизация имперского монстра

3. Декларация утверждает, что российская федерация стоит на пороге хаоса и гражданской войны, что может предотвратить только контролируемая деколонизация. Я придерживаюсь аналогичного мнения.

4. Важно, что декларация признает ведущую роль нынешних парламентов, как бы их ни избирали в условиях путинской россии, – то есть опирается на легитимность нынешних органов власти, несмотря на то, что там сейчас заседают политические противники авторов документа. Это мне сильно напоминает украинскую ситуацию 1991 года (да и другие тогдашние "союзные" республики, но нашу я знаю не только по книгам). Похоже, уроки Украины, уроки 1991 года хорошо изучены.

5. По сути документ содержит исчерпывающий список внутренних стейкхолдеров: национальные движения, нынешние местные управленческие элиты, интеллектуалы и духовные лидеры, активисты, силовики из представителей национальностей.

6. Четко указаны базовые вещи, которые хочет услышать Запад: приверженность демократии, мирный характер демонтажа империи, безъядерный статус новых государств, защита прав и свобод граждан всех национальностей.

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7. Не забыли и об Украине: подтвердили, что правопреемники российской федерации имеют обязательства по репарациям.

Цель – станцевать на могиле поработителей

8. Несмотря на излишний пафос, плохую структуру и многословие, а также взятый с потолка явно чрезмерный список будущих независимых государств, в целом Декларация о деколонизации очерчивает более или менее понятный путь управляемого демонтажа российской федерации.

Этот путь требует, по крайней мере, десятилетия, а начаться может как через несколько лет, так и завтра утром. Важно быть готовым – так, как Украина была готова в 1991 году. На самом деле мы были слабо готовы, но достаточно, чтобы вырулить на тот путь, по которому идем.

Нынешнее состояние российской федерации гораздо слабее тогдашнего СССР – военное поражение, санкции и наличие историй успеха 1991 – 2022 годов облегчают процесс демонтажа. Правда, национальные движения сейчас еще очень слабые, но быстро набирают силу. Инвариантом остается позиция Запада – тогда, как и сейчас, Запад был готов делать все что угодно для сохранения империи, не понимая, что это невозможно, а затем, после распада, приписал себе всю славу.

Наш украинский интерес очень прост: нам нужно, чтобы российская империя никогда больше не представляла угрозы для Украины, а самый простой путь к этому – чтобы эта империя прекратила существование. Так что за нашу и вашу свободу.

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