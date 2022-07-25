Историческая справедливость не имеет срока давности
1. Авторы декларации ссылаются на базовые документы ООН: зафиксированное уставом право народов на самоопределение, право на предоставление независимости колониальным странам и народам, право на права коренных народов. Это основательная опора на международное право, что делает процесс понятным международным игрокам.
Интересное "Нет смысла унывать", или Миниатюра о том, как оккупанты расплачиваются за слезы украинцев
2. Авторы документа также ссылаются на декларации о суверенитете, принятые парламентами национальных республик в начале 1990-х, таким образом, привязываясь к процессам, которые были прерваны на 30 лет, но возобновились.
Деколонизация имперского монстра
4. Важно, что декларация признает ведущую роль нынешних парламентов, как бы их ни избирали в условиях путинской россии, – то есть опирается на легитимность нынешних органов власти, несмотря на то, что там сейчас заседают политические противники авторов документа. Это мне сильно напоминает украинскую ситуацию 1991 года (да и другие тогдашние "союзные" республики, но нашу я знаю не только по книгам). Похоже, уроки Украины, уроки 1991 года хорошо изучены.
5. По сути документ содержит исчерпывающий список внутренних стейкхолдеров: национальные движения, нынешние местные управленческие элиты, интеллектуалы и духовные лидеры, активисты, силовики из представителей национальностей.
6. Четко указаны базовые вещи, которые хочет услышать Запад: приверженность демократии, мирный характер демонтажа империи, безъядерный статус новых государств, защита прав и свобод граждан всех национальностей.
Стоит прочесть Освобождение Херсонщины уже началось, и это будет не как в кино: какую тактику выбрали ВСУ
7. Не забыли и об Украине: подтвердили, что правопреемники российской федерации имеют обязательства по репарациям.
Цель – станцевать на могиле поработителей
8. Несмотря на излишний пафос, плохую структуру и многословие, а также взятый с потолка явно чрезмерный список будущих независимых государств, в целом Декларация о деколонизации очерчивает более или менее понятный путь управляемого демонтажа российской федерации.
Этот путь требует, по крайней мере, десятилетия, а начаться может как через несколько лет, так и завтра утром. Важно быть готовым – так, как Украина была готова в 1991 году. На самом деле мы были слабо готовы, но достаточно, чтобы вырулить на тот путь, по которому идем.
Наш украинский интерес очень прост: нам нужно, чтобы российская империя никогда больше не представляла угрозы для Украины, а самый простой путь к этому – чтобы эта империя прекратила существование. Так что за нашу и вашу свободу.
Актуальное – впечатляющие потери российских оккупантов на войне с Украиной по состоянию на 25 июля: смотрите видео