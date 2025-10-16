Укр Рус
До Москвы будет долетать: военный назвал приоритетные цели у врага
16 октября, 03:21
До Москвы будет долетать: военный назвал приоритетные цели у врага

Александра Садовая
Основные тезисы
  • Украина фокусируется на атаках на российские НПЗ для ослабления экономики и логистики страны-агрессора, но впоследствии под ударами окажется и Москва.
  • Украина накапливает ресурсы и изучает российскую систему ПВО, чтобы поражать стратегически важные цели.

Москва еще не чувствует войны, однако скоро будет прилетать и туда. Сейчас Украина имеет другие приоритетные цели на территории России.

Речь идет о атаках на российские НПЗ, которые ослабляют экономику и логистику страны-агрессора. Это в эфире 24 Канала отметил политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк.

Когда Украина будет бить по Москве?

Александр Антонюк отметил, что сегодня Украина определяет приоритетные цели, чтобы достигать стратегических успехов. Примерно 40% НПЗ России уже поражено. Наверняка, часть из них восстановят, но украинские силы снова их атакуют. В частности, это создание дефицита бензина, в Москве тоже.

Это бьет по экономике, логистике. То есть мы сейчас не за "вау-эффект", а за стратегию, чтобы максимально эффективно ослаблять экономику и возможности России. Потому что мы можем наносить удары по Москве, смотреть на истерику москвичей, но насколько это будет влиять стратегически? 
– пояснил он.

Украина накапливает ресурсы, изучает российскую систему ПВО, чтобы поражать прежде всего те цели, которые будут влиять на военно-политическую ситуацию. Поэтому исходя из ресурсных возможностей, наши силы выбирают то, что сегодня наиболее важно.

Но в этом или следующем месяце до Москвы будет долетать. Наши Силы обороны, спецслужбы ГУР, СБУ, ССО неоднократно еще порадуют нас и россиян, 
– добавил военнослужащий.

Возможен ли блэкаут в Москве?

  • Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия угрожает блэкаутом в Киеве, то пусть готовится к блэкауту в Москве. По его словам, Россия должна понять, что цивилизованные государства отличаются от диких тем, что не начинают агрессию первыми, однако это не означает, что они слабые или не способны дать решительный отпор.

  • Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов также анонсировал блэкаут в Москве. Он подчеркнул, что любое действие России, направленное на вред Украине, будет получать симметричный ответ. Он заверил, что для этого найдут и возможности, и оружие.

  • 10 октября Владимир Зеленский ответил, есть ли возможность устроить блэкаут в Москве. Украинский лидер отметил, что задача Украины после российских ударов – отвечать врагу, а наши военные знают, что им нужно делать.