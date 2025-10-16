Укр Рус
16 жовтня, 03:21
До Москви долітатиме: військовий назвав пріоритетні цілі у ворога

Олександра Садова
Основні тези
  • Україна фокусується на атаках на російські НПЗ для послаблення економіки та логістики країни-агресорки, але згодом під ударами опиниться і Москва.
  • Україна накопичує ресурси і вивчає російську систему ППО, щоб уражати стратегічно важливі цілі.

Москва ще не відчуває війни, однак скоро прилітатиме і туди. Зараз Україна має інші пріоритетні цілі на території Росії.

Мовиться про атаки на російські НПЗ, які послаблюють економіку та логістику країни-агресорки. Це в ефірі 24 Каналу зауважив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

Коли Україна битиме по Москві?

Олександр Антонюк зазначив, що сьогодні Україна визначає пріоритетні цілі, щоб досягати стратегічних успіхів. Приблизно 40% НПЗ Росії вже уражено. Напевно, частину з них відновлять, але українські сили знову їх атакують. Зокрема, це створення дефіциту бензину, у Москві теж.

Це б'є по економіці, логістиці. Тобто ми зараз не за "вау-ефект", а за стратегію, щоб максимально ефективно послаблювати економіку та можливості Росії. Тому що ми можемо завдавати ударів по Москві, дивитися на істерику москвичів, але наскільки це буде впливати стратегічно? 
– пояснив він.

Україна накопичує ресурси, вивчає російську систему ППО, щоб уражати насамперед ті цілі, які будуть впливати на воєнно-політичну ситуацію. Тому виходячи з ресурсних можливостей, наші сили обирають те, що сьогодні найбільш важливо.

Але у цьому чи наступному місяці до Москви долітатиме. Наші Сили оборони, спецслужби ГУР, СБУ, ССО неодноразово ще порадують нас та росіян, 
– додав військовослужбовець.

Чи можливий блекаут у Москві?

  • Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, то хай готується до блекауту в Москві. За його словами, Росія має зрозуміти, що цивілізовані держави відрізняються від диких тим, що не розпочинають агресію першими, однак це не означає, що вони слабкі чи не здатні дати рішучу відсіч.

  • Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов також анонсував блекаут у Москві. Він наголосив, що будь-яка дія Росії, спрямована на шкоду Україні, буде отримувати симетричну відповідь. Він запевнив, що для цього знайдуть і можливості, і зброю.

  • 10 жовтня Володимир Зеленський відповів, чи є змога влаштувати блекаут в Москві. Український лідер зауважив, що завдання України після російських ударів – відповідати ворогу, а наші військові знають, що їм потрібно робити.