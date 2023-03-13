Уже скоро существенно потеплеет

Уже во вторник, 14 марта, температура воздуха снова поднимется вверх. Однако ночью кое-где еще возможны, хоть и незначительные, но морозы. Максимум -4 градуса в Луганской области.

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Днем почти всюду более 10 градусов тепла. На Западе даже до +19 градусов.

Уже в среду и четверг морозы не прогнозируют вообще. Ночью самая высокая температура в западных областях. В частности, до +6 градусов.

Заметим, что днем повсюду от +10 градусов. Теплее всего в южных регионах, в частности, +15 градусов.

Прогноз погоды на 15 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

К слову, 16 марта почти по всей Украине прогнозируют дождь.

Пока жители Запада ощутят небольшое понижение температуры днем до +8 градусов, в большинстве других областей столбики термометра наоборот поднимутся вверх. По предварительному прогнозу, максимум +16.