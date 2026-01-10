Сколько киевлян остается без света: в Минэнергетики ответили

Массированная атака 9 января оставила часть Киева без света, тепла и воды. В Минэнергетики говорят, что ситуацию в энергосистеме столицы постепенно удается стабилизировать.

В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Аварийные отключения заменяют на плановые почасовые графики. Об этом сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал.

Какова ситуация со светом в Киеве?

По словам чиновника, в Киеве за сутки энергетики восстановили электроснабжение для 648 тысяч абонентов.

В Киевской области за сутки свет вернули для 313 тысяч семей. Из них 90 тысяч были обесточены в результате боевых действий, еще 223 тысячи – из-за сложных погодных условий.

По состоянию на вечер без электроснабжения остаются около 60 тысяч потребителей.

Обратите внимание! В настоящее время есть техническая возможность заживить всех потребителей в Киеве. Однако из-за поврежденных сетей – сделать это можно не одновременно. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее перейти от сетевых ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

Напомним, что на Левом берегу столицы, а также в части Печерского и Голосеевского районов до сих пор применяют экстренные отключения. На остальной части Правого берега действует график плановых отключений.

Вследствие аварийных отключений в Киеве полностью останавливали работу систем централизованного водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что до конца недели весь Киев должен перейти на плановые отключения.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?