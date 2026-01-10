Скільки киян залишається без світла: у Міненергетики відповіли
- У Києві відновлено електропостачання для 648 тисяч абонентів.
- На Дніпропетровщині та у прифронтових регіонах залишаються знеструмленими тисячі абонентів через бойові дії та погодні умови.
Масована атака 9 січня залишила частину Києва без світла, тепла та води. У Міненергетики кажуть, що ситуацію в енергосистемі столиці поступово вдається стабілізувати.
У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Аварійні відключення замінюють на планові погодинні графіки. Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.
Дивіться також Через системну аварію в мережах України багато де не діяли графіки: проблему вже вирішили
Яка ситуація зі світлом у Києві?
За словами чиновника, у Києві за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів.
У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі – через складні погодні умови.
Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів.
Зверніть увагу! Наразі є технічна можливість заживити усіх споживачів у Києві. Однак, через пошкоджені мережі – зробити це можна не одночасно. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше перейти від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.
Нагадаємо, що на Лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів досі застосовують екстрені відключення. На іншій частині Правого берега діє графік планових відключень.
Внаслідок аварійних відключень у Києві повністю зупиняли роботу систем централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.
Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявляла, що до кінця тижня увесь Київ повиен перейти на планові відключення.
Що відомо про ситуацію в енергосистемі України?
Також після масованої атаки минулої ночі на Дніпропетровщині знеструмлені 53 тисячі абонентів.
Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення.
Також на роботу енергосистеми суттєво вплинула й погода.
Станом на 16:00 10 січня без світла повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше – у Київській та Чернігівській.