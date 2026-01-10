Скільки киян залишається без світла: у Міненергетики відповіли

Масована атака 9 січня залишила частину Києва без світла, тепла та води. У Міненергетики кажуть, що ситуацію в енергосистемі столиці поступово вдається стабілізувати.

У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Аварійні відключення замінюють на планові погодинні графіки. Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 24 Канал.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

За словами чиновника, у Києві за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів.

У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі – через складні погодні умови.

Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів.

Зверніть увагу! Наразі є технічна можливість заживити усіх споживачів у Києві. Однак, через пошкоджені мережі – зробити це можна не одночасно. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше перейти від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Нагадаємо, що на Лівому березі столиці, а також у частині Печерського та Голосіївського районів досі застосовують екстрені відключення. На іншій частині Правого берега діє графік планових відключень.

Внаслідок аварійних відключень у Києві повністю зупиняли роботу систем централізованого водопостачання, теплопостачання та електротранспорту.

Раніше прем'єрка Юлія Свириденко заявляла, що до кінця тижня увесь Київ повиен перейти на планові відключення.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі України?