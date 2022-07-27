Оккупанты целенаправленно уничтожают дом за домом, убивая тысячи украинцев, а многие из оставшихся в живых были вынуждены проходить фильтрационные лагеря и проживают гуманитарную катастрофу. Впрочем, местные продолжают верить, что ВСУ уже скоро деблокируют Мариуполь. Мэр города Вадим Бойченко считает, что это произойдет зимой, он даже спрогнозировал месяцы освобождения города от российских захватчиков.

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Когда ВСУ могут освободить Мариуполь: прогноз мэра

Деоккупация, по мнению Бойченко, придется на декабрь – январь – рубеж текущего и 2023 года.

В ближайшее время, не дожидаясь деоккупации, мы подсчитаем вред, нанесенный россией, также смотрим, что нужно для восстановления. Затем, когда наши ребята, в декабре-январе, деблокируют Мариуполь, мы отправляемся в город и с экспертами дадим оценку разрушениям и будем пошагово восстанавливать.

– сообщил мэр.

После оценки экспертов начнут возрождение. За 10 лет планируется восстановить половину города на это уйдет около 14 миллиардов евро. При этом подготовку к возрождению хотят начать уже в скором времени, например, намерены создать каталог архитектуры, чтобы сами мариупольцы выбрали ту часть города, которую будут восстанавливать первой.

Обратите внимание: по приблизительным оценкам, в городе сейчас около 120 тысяч населения. По статистике городских властей, 220 – 240 тысяч человек находятся на подконтрольных нашему государству территориях, за границей – 40 тысяч мариупольцев, депортировали в сторону России 50 тысяч.

5 составляющих восстановления Мариуполя

Мэр рассказал о пяти составляющих восстановления Мариуполя, в частности:

эвакуация населения

развитие концепции "Я - Мариуполь", создание центров помощи

трудоустройство

жилье

возвращение домой

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