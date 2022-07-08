Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, сообщает 24 канал. Глава государства подчеркнул, что он оценивает шансы прекращения военных действий.

Заметьте На Юге мы контратакуем, в Харьковской области враг оставил свои боевые группировки, – Зеленский

Война завершится за столом переговоров

Владимир Зеленский отметил, что завершение войны зависит от Украины, международных партнеров и Бога.

Все зависит от нас, от вас и от того, кто сверху,

– отметил президент.

В ответ на вопрос журналиста Владимир Зеленский объяснил, что если украинцы будут оставаться в таком единстве, в котором есть сейчас, международная поддержка будет такой же мощной, а Бог и удача будут на нашей стороне, то до конца 2022 года вполне реально завершить военные действия.

Президент подчеркнул, что подразумевает именно боевые действия, ведь если мы будем крепкими, у России не останется другого варианта, как садиться за стол переговоров. Зеленский подчеркнул, что любая война завершается за столом переговоров.

Поэтому, по словам главы государства, важно, чтобы Украина была крепкой, а мир – объединенным вокруг нее. Самой крепкой позицией на переговорах Украины и России будут именно наши успехи на фронте.

Ситуация на разных направлениях фронта

По состоянию на 8 июля идет 135-й день полномасштабной войны России с Украиной. Наши воины продолжают мужественно давать отпор врагу и наносить ему колоссальные потери.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на Юге украинские воины сдерживают врага, а в отдельных направлениях успешно идут в контрнаступление. Харьковщина почти освобождена от оккупантов, правда, на территории области до сих пор находятся ударные группы россиян.

Зеленский отметил, что самая сложная ситуация на Луганщине. Там оккупанты захватили почти всю территорию Луганщины и пытаются идти в наступление на отдельных направлениях Донбасса.

Интервью Зеленского американскому телеканалу CNN: смотрите видео