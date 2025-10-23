Тогда путинский режим падет, – республиканец сказал, как Трамп может усилить Украину

Президент США Дональд Трамп постепенно будет менять свою стратегию относительно войны России против Украины. Ее целью будет достижение справедливого мира в Украине и выход на границы 1991 года.

Трамп может предоставить Украине необходимое для наступления количество оружия, вследствие чего режим Володомира Путина рухнет. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил общественный деятель, президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Почему Трамп изменит стратегию?

Борис Пинкус отметил, что Трампу нужно понять, что не он должен просить Россию сесть за стол переговоров. Страна-агрессор должна умолять об этом. Все должно дойти до такого уровня.

Это может произойти только в одном случае – когда ВСУ начнут идти в атаку. Для того, чтобы это было, Трамп должен дать все необходимые виды вооружений Украине. Президент США приближается к этому с большим опозданием,

– сказал он.

Дальновидной стратегии у Трампа пока нет. Он терпит провалы во внешней политике, поэтому начал понимать, что неправ. Кроме того, сейчас он зажат в угол республиканцами. В таком случае он должен действовать.

Основной целью будет граница Украины 1991 года. Но для того, чтобы достичь этой цели, нужен ряд мер. Американский лидер должен полностью изменить стратегию относительно войны в Украине.

Менее чем месяц назад Трамп говорил, что для того, чтобы закончить войну, нужно перейти из обороны в наступление. Говорилось об Украине. Поэтому он сам это понимает. Если предоставить оружие Украине, она сама со всем справится, со всеми врагами, проблемами. Тогда путинский режим падет,

– добавил республиканец.

Последние заявления Трампа о войне в Украине