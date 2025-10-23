Тоді путінський режим впаде, – республіканець сказав, як Трамп може підсилити Україну
- Борис Пінкус заявив, що Дональд Трамп може надати Україні зброю для наступу, що призведе до падіння режиму Володимира Путіна.
- Трамп повинен змінити свою стратегію щодо війни в Україні, головною метою має бути справедливий мир та досягнення кордонів 1991 року.
Президент США Дональд Трамп поступово змінюватиме свою стратегію щодо війни Росії проти України. Її метою буде досягнення справедливого миру в Україні та вихід на кордони 1991 року.
Трамп може надати Україні необхідну для наступу кількість зброї, внаслідок чого режим Володомира Путіна впаде. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив громадський діяч, президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус.
Чому Трамп змінить стратегію?
Борис Пінкус зазначив, що Трампу потрібно зрозуміти, що не він повинен просити Росію сісти за стіл переговорів. Країна-агресорка повинна благати про це. Усе має дійти до такого рівня.
Це може відбутися тільки в одному випадку – коли ЗСУ почнуть йти в атаку. Для того, щоб це було, Трамп повинен дати усі необхідні види озброєнь Україні. Президент США наближається до цього з великим запізненням,
– сказав він.
Далекоглядної стратегії у Трампа наразі немає. Він зазнає провалів у зовнішній політиці, тому почав розуміти, що неправий. Крім того, зараз він затиснутий у куток республіканцями. У такому випадку він мусить діяти.
Основною ціллю буде кордон України 1991 року. Але для того, щоб досягнути цієї мети, потрібна низка заходів. Американський лідер повинен повністю змінити стратегію щодо війни в Україні.
Менш ніж місяць тому Трамп казав, що для того, аби закінчити війну, потрібно перейти з оборони в наступ. Мовилося про Україну. Тому він сам це розуміє. Якщо надати зброю Україні, вона сама зі всім впорається, з усіма ворогами, проблемами. Тоді путінський режим впаде,
– додав республіканець.
Останні заяви Трампа про війну в Україні
Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із Володимиром Путіним. Він визнав, що їхні "хороші розмови" ні до чого не приводять. Попри це він заявив, що все ще вірить у нібито прагнення російського диктатора припинити війну проти України.
Американський лідер заявив, що знає про амбіції так званого очільника Кремля щодо окупації всієї України. Однак, на думку Трампа, зараз він може піти на поступки. За його словами, він "завжди відчував, що Путін хоче всю Україну".
Крім того, США запроваджують додаткові санкції проти Росії, бо вона не рухається до мирного процесу. Там посилюють тиск на енергетичний сектор Кремля. Зокрема, вперше за президентства Трампа США оголосили санкції проти російських "Роснефть" і "Лукойл".