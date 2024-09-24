Украинский лидер также отметил, что Владимир Путин "боится" операции в Курской области. Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью ABC News.

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Насколько Украина близка к окончанию войны

Зеленский рассказал, что "план победы – это укрепление Украины".

Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к окончанию войны,

– заявил президент Украины.

В публикации отмечается, что Зеленский неоднократно обращался к США и Великобритании с просьбой снять ограничения на использование ракет большой дальности, предоставленных Украине для поражения целей на территории России.

В то же время Путин предупредил, что применение западного оружия для ударов по российским объектам будет расценено как серьезная эскалация войны и прямой вызов от стран НАТО.

Просьба Зеленского прозвучала на фоне интенсивных боев на востоке Украины и через несколько недель после украинской операции в Курской области России. Украинский лидер отметил, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень боится. Почему? – Потому что его люди увидели, что он не может защитить... всю свою территорию", – Зеленский.

Зеленский отметил, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".