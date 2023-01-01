Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он озвучил свой прогноз – в 2023 году война с высокой вероятностью закончится.
Важно Буданов дал прогноз на 2023 год: глава разведки пообещал украинцам радость и победу
По его словам, война может продолжаться весь следующий год, может перейти в позиционную фазу, но ресурсы Москвы исчерпывающие.
Путин заявляет о затяжной войне на истощение. Но я не убежден в том, что в Москве столь велики ресурсы, чтобы была война на истощение. Не просто как это было в районе ООС на Донбассе, ведь "горячая" война имеет свои границы,
– объяснил Фейгин.
Правозащитник подчеркнул, что сейчас война совсем другая, воюют повсюду – на земле, в воздухе и море. "Не думаю, что у Москвы такой бесконечный неистощимый ресурс для затяжной войны", – добавил он.
По его мнению, затягивание войны до 2024 года – это может быть катастрофическим даже для самой России.
"Они (россияне – 24 канал) хотят добиться того, чтобы оккупированные территории, которые они присоединили через фейковые территории, остались за ними – в России. Это тот минимум, на который они сильно рассчитывают и готовы уступить в другом", – отметил Фейгин.
Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным: видео 24 канала
Россия не готова воевать еще и в 2024 году
Он уверен, что выходить на 2024 год (с войной – 24 канал) Москва не готова.
А что касается Украины, то ей не приходится выбирать – закончить войну в 2023 году или нет. Она будет воевать до момента, пока не достигнет своих целей – освободит всю территорию. Украина не отдаст свои территории и не признает Крым или другие города российскими,
– заявил Фейгин.
Правозащитник добавил, что у Украины нет вариантов, но и Москва имеет исчерпывающий ресурс поэтому он не верит в войну на истощение, о котором говорит Кремль.
К слову, россияне постоянно наносят массированные удары и уменьшают количество ракет в одном залпе. Кирилл Буданов сказал, что ракет у страны-агрессорки осталось немного, а скоро будут ощутимы проблемы с боеприпасами.
По его словам, уже в марте этого года у российских сил будут явные проблемы с запасами боеприпасов, в том числе артиллерийских. Кирилл Буданов заявил, что запасы боеприпасов у кафиров сократятся до 30%.