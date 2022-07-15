Важно, сколько оружия поступает, а не откуда его финансируют

Но более важно количество оружия, а не то, как оформляют военную помощь Украине в документации США. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Вопрос, как это проводится в их бухгалтерских книгах и из какой тумбочки они достают деньги – мне кажется, это не очень важно,

– считает он.

Публицист отметил, что ленд-лиз – это закон, действующий с нового финансового года, то есть как раз с октября.

"Но нельзя же лишать Украину помощи до октября, и эта помощь осуществляется благодаря другим специальным законам, которые были приняты. Например, благодаря закону о 55 миллиардах", – сказал Пионтковский.

По его мнению, важно то, что поступает, а как именно оно оформляется документально – это внутриамериканское дело.

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