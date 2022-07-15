Важно, сколько оружия поступает, а не откуда его финансируют
Но более важно количество оружия, а не то, как оформляют военную помощь Украине в документации США. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Обратите внимание В США удовлетворены высокой точностью применения HIMARS в Украине, – Резников
Вопрос, как это проводится в их бухгалтерских книгах и из какой тумбочки они достают деньги – мне кажется, это не очень важно,
– считает он.
Публицист отметил, что ленд-лиз – это закон, действующий с нового финансового года, то есть как раз с октября.
"Но нельзя же лишать Украину помощи до октября, и эта помощь осуществляется благодаря другим специальным законам, которые были приняты. Например, благодаря закону о 55 миллиардах", – сказал Пионтковский.
По его мнению, важно то, что поступает, а как именно оно оформляется документально – это внутриамериканское дело.
Пионтковский прокомментировал заявление Белого дома относительно ленд-лиза: смотрите видео
Что сказали в Белом доме о ленд-лизе: подробнее
- В Белом доме объяснили, что сейчас программа ленд-лиза для Украины не действует. Сначала нам выделяют бесплатную военную помощь, и только когда она исчерпает заявленную сумму, начнет действовать ленд-лиз.
- Сейчас Украина получает вооружение, за которое не нужно будет платить впоследствии. Такая помощь предусмотрена рядом программ и инициатив. Сюда входят USAI – Инициатива содействия безопасности в Украине, а также программа полномочий президента США.
- Для их реализации Конгресс выделил 40 миллиардов долларов, более половины из которых будет направлено на вооружение Украины.