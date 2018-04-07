Когда и куда в Украину прибудет Благодатный огонь из Иерусалима

Делегация УПЦ Киевского патриархата доставит Благодатный огонь в Украину из Иерусалима в субботу, 7 апреля.

В 19:40 в терминал "D" Международного аэропорта "Борисполь" прибудет рейсовый самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, который доставит в Украину делегация священнослужителей и мирян Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает "Еспресо".

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После этого делегация передаст Благодатный огонь украинским общинам.

Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня осуществляет в кувуклии (часовни) Гроба Господня лично Иерусалимский Патриарх. Затем христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.