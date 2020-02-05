Когда и в каких городах Украины откроют новые станции метро

За 6 лет в Киеве не открыли ни одной станции метро. С 2013 года киевляне ждут сообщения на Виноградарь и подземку на Троещину, которую обещает построить каждый мэр. Однако, не только столица в ожидании подземки. На открытие новых станций надеются и жители еще нескольких городов-миллионников.

Киев

Только в марте 2019 года в столице Украины началось строительство двух станций метро в сторону Виноградаря – "Мостицкой" и "Проспекта правды". Однако, не обошлось и без скандалов. В частности, в Генпрокуратуре расследуют хищение средств на строительство киевского метро.

К слову: Кличко назвал сроки строительства нового метро на Троещину

В то же время в самом метрополитене обещают, что к концу 2021 станции таки откроют.

Что известно о скандале со строительством метро на Виноградарь?16 января председатель наблюдательного совета "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что в бюджете на строительство недосчитались полтора миллиарда гривен для метро на Виноградарь. Вместе с тем работы по возведению станций "Мостицкая" и "Проспект Правды" почти не продвинулись. А в срыве строительства обвиняют директора "Киевметростроя" Василия Кобиля. В конце прошлого года его уволили с должности.

"Все возможные усилия направлены на то, чтобы открыть в те сроки, которые установлены договором. Стоимость этих двух станций составляет шесть миллиардов гривен", – пояснила советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.



Строительство станции метро "Мостицкая" / Фото The Village



Закончить строительство планируют к 2021 году / Фото The Village

Обещаниям построить метро до Троещины больше лет, чем независимой Украине. На него у городской власти пока нет ни денег, а нужно примерно два миллиарда долларов, ни конечного проекта.

"Давайте оптимистично посчитаем – 1 год идет на строительство станции. Нам нужно построить 15 станций на Троещину – это 15 лет. Сегодня 2020 год, это означает что метро на Троещину появится в 2035 году, если сегодня начать финансировать и строить", – рассказал транспортный инженер Виктор Петрук.

Харьков

Харьковский метрополитен имеет три линии. Последний раз станции здесь открывали еще в советское время. Местные власти обещают построить две остановки – "Державинскую" и "Одесскую". Правда, на месте станций сейчас стоят дома, которые нужно будет демонтировать.



В Харькове сносят дома под будущие станции метро

"Нам удалось 90% владельцев убедить в том, что надо это продать в добровольном порядке. Мы договорились и выкупили эти объекты", – отметил заместитель мэра Харькова Олег Дробот.

320 миллионов евро на строительство дали европейские кредиторы. Открыть новые остановки местные власти обещают уже через 4 года.

Днепр

Самое короткое метро сейчас в Днепре – всего шесть остановок. Три новые станции строит турецкая компания, их стоимость составляет 224 миллиона евро.

Финансирование метрополитена осуществляется за кредитные деньги, которые выдали два банка – ЕБРР и ЕИБ. Сроки окончания строительства метрополитена – середина 2023 года,

– пояснил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

У метро как вида общественного транспорта очень много преимуществ. Оно разгружает город, там не бывает пробок. Однако, как отмечают все эксперты, чтобы оно было эффективным, в городах следует развивать и наземный транспорт.