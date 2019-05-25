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      Когда откроют "мост Кличко" в Киеве

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      Вечером 25 мая откроют мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Строили его с декабря. Предварительно из городского бюджета на это потратили 400 миллионов гривен.

      За полгода мост стал одним из самых обсуждаемых городских проектов.

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      В социальных сетях критиковали вырубку деревьев на склонах под строительство. Другие одобряли появление нового туристического маршрута в центре города.

      Группа швейцарских архитекторов заявила, что использовали украденный у них проект. Пешеходно-велосипедный мост соединяет два парка и проходит прямо над автомобильной дорогой Владимирского спуска. Есть на нем две смотровых площадки со стеклянным полом.

      Торжества начнутся на 25 мая в 20: 00. О них расскажем в прямом эфире.

      Городской голова Виталий Кличко уже прошелся по аллее художников. Она ведет со спуска с моста на Андреевский спуск и пригласил киевлян пройтись по новому мосту.

      Смотрите видео прогулки Виталия Кличко по мосту:

       

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      Теги: Новости Украины Дороги Виталий Кличко Новости Киева
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