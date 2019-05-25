Когда откроют "мост Кличко" в Киеве
Вечером 25 мая откроют мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Строили его с декабря. Предварительно из городского бюджета на это потратили 400 миллионов гривен.
За полгода мост стал одним из самых обсуждаемых городских проектов.
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В социальных сетях критиковали вырубку деревьев на склонах под строительство. Другие одобряли появление нового туристического маршрута в центре города.
Группа швейцарских архитекторов заявила, что использовали украденный у них проект. Пешеходно-велосипедный мост соединяет два парка и проходит прямо над автомобильной дорогой Владимирского спуска. Есть на нем две смотровых площадки со стеклянным полом.
Торжества начнутся на 25 мая в 20: 00. О них расскажем в прямом эфире.
Городской голова Виталий Кличко уже прошелся по аллее художников. Она ведет со спуска с моста на Андреевский спуск и пригласил киевлян пройтись по новому мосту.
Смотрите видео прогулки Виталия Кличко по мосту: